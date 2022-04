LAAKIRCHEN. Am 2. April fand in Kirchdorf der Bezirkswettbewerb „Spiel in kleinen Gruppen“ des OÖ. Blasmusikverbandes für Ensembles aus den Bezirken Gmunden, Vöcklabruck und Kirchdorf statt. Das Ensemble „FFP3“ der Landesmusikschule Laakirchen mit den Schülern Felix Diesslbacher, Josefine Aigner (beide Trompetenklasse Hubert Huemerlehner) und Paula Diesslbacher (Klavierklasse Victoria Gruber) erhielten in der Kategorie „offene Kammermusik“ die Beurteilung „mit sehr gutem Erfolg“ sowie eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb am 7. Mai.

