Unter dem Motto „Probier’s amoi!“ fand am Dienstag, 21. Juni, in Laakirchen eine Gemeinderatssitzung der besonderen Art statt. Auf Einladung durch das Klimabündnis gingen zahlreiche Mandatare mit gutem Beispiel voran und erschienen mit dem Fahrrad oder zu Fuß zur „GEHmeindeRADsitzung.“

LAAKIRCHEN. Viele Wege im Stadtgebiet werden trotz geringer Distanz mit dem Auto oder motorisierten Verkehrsmitteln bestritten. Das es auch anders geht, bewiesen viele Mitglieder des Gemeinderates und setzten mit der Aktion „GEHmeindeRADsitzung“ ein aktives Zeichen für nachhaltige Mobilität. Durch die aktive Fortbewegung konnte nicht nur ein körperlicher Ausgleich zur Sitzung geschaffen werden, die wie der Name verrät – hauptsächlich im Sitzen verbracht wird, auch erleichterte der angeregte Geist den Mandatare ein effektives Behandeln der Sitzungspunkte. „Die Aktion „GEHmeindeRADsitzung“ macht darauf aufmerksam, dass die Art und Weise wie wir unterwegs sind, einen wesentlichen Einfluss auf die Lebensqualität in der Gemeinde hat. Je mehr Menschen ihre Wege zu Fuß oder mit dem Rad zurücklegen, desto lebendiger, kommunikativer und sicherer wird die Gemeinde“, so der Klimabündnis Arbeitskreisleiter Harald Forstenpointner. Der Arbeitskreis Klimabündnis Laakirchen bedankt sich herzlich bei allen Teilnehmenden, die mit dem Rad oder zu Fuß erschienen sind und freuen sich, wenn möglichst viele auch zukünftig umweltbewusst zur Sitzungen erscheinen.