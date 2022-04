Die Ortsoberhäupter tauschen sich unter anderem über Maßnahmen gegen die Teuerung aus.

BAD ISCHL. Seit bereits zwölf Jahren verbindet Opatija und Bad Ischl eine vorbildlich gepflegte Städtepartnerschaft. Deshalb war es nur selbstverständlich, dass Ischls Bürgermeisterin Ines Schiller mit Familie während eines Kurzbesuchs in der Stadt beim neuen Bürgermeister Fernando Kirigin und seiner Vizebürgermeisterin Kristina Dukić vorbeischaute. Tatsächlich gab es jede Menge zu besprechen. Von den zukünftigen Aktivitäten im Rahmen der Städtepartnerschaft bis zu globalen Themen, die sich lokal auf die Bürgerinnen und Bürger beider Städte auswirken. Wobei man sich vor allem in Sachen Teuerung austauschte. Genauso wie Bürgermeisterin Schiller setzt sich auch ihr kroatischer Amtskollege für treffsichere Hilfe zugunsten jener Menschen ein, die Hilfe am nötigsten brauchen.