SALZKAMMERGUT Beim Bezirksparteitag der FPÖ Gmunden in Ohlsdorf am 22. Jänner wurde Bundesrat Markus Steinmaurer mit 91,46 Prozent der Delegiertenstimmen in seinem Amt als Bezirksparteiobmann bestätigt. Zu seinen Stellvertretern wurden Jens Baumgartner (Laakirchen), Adalbert Cramer (Roitham) Ronald Eichenauer (St. Wolfgang) und Dina Fritz (Gmunden) gewählt. „Ich bedanke mich für das Vertrauen der Delegierten und freue mich auf die zukünftigen Herausforderungen gemeinsam mit unserem starken Team“, betonte Steinmaurer nach der Wiederwahl. Als Ehrengäste nahmen FPÖ-Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Manfred Haimbuchner, 2. Landtags-Präs. Sabine Binder, sowie eine Vielzahl an freiheitlichen Abgeordneten zum Landtag und Nationalrat am Bezirksparteitag teil.

Zukunftsfähige, bodenständige und ehrliche Konzepte

Steinmaurer ist freiheitlicher Bundesrat und vertritt in Wien die Agenden des Bezirkes Gmunden. In seiner Heimatgemeinde Grünau ist er Gemeindevorstand. „Wir werden für unsere Heimat arbeiten und den Menschen zukunftsfähige, bodenständige und ehrliche Konzepte anbieten“, so Bezirksparteiobmann Steinmaurer. „Ich freue mich für Markus und gratuliere ihm zu seinem hervorragenden Ergebnis. Die FPÖ wird Oberösterreich auch die nächsten Jahre positiv gestalten und verlässlich und mit Weitsicht regieren. Unsere Bezirksgruppe Gmunden leistet dazu einen wichtigen Beitrag direkt bei den Menschen und nimmt die Sorgen unserer Bürger ernst“, so Landesparteiobmann Manfred Haimbuchner abschließend.