Mit dem 29. Mai sind auch die Tennissportler der allgemeinen Klassen in die Meisterschaftssaison gestartet.

BAD ISCHL. Die Damen-Kampfmannschaft empfing in der Landesliga West den UTC Grieskirchen und konnte einen ungefährdeten 6:1-Heimsieg feiern. Das zweite Damenteam spielte 3:3 gegen die SPG Gunskirchen 2 in der Einstiegsliga Süd.

Doppelte Vater-Sohn-Power bei den Herren

Die Herren-Kampfmannschaft musste in der Regionalklasse Süd auswärts gegen Vorchdorf ran. Nach den Einzeln führte das Team, das dieses Mal gleich mit drei Jugendlichen - Michael Kratky, Maxi Reisenbichler und Patrick Mikenda - antrat, komfortabel mit 6:0. Im Doppel gingen dann gleich zwei Vater-Sohn-Duos an den Start: Das Zweier-Doppel entschieden Roland Lechner und Patrick Mikenda für sich, im Dreier-Doppel holten sich Walter und Maxi Reisenbichler den Sieg. Den Punkt zum 9:0 und damit der Tabellenführung holten Sebastian Hagn und Philipp Gratzer im Einser-Doppel.

Ebenfalls von der Tabellenspitze lacht die zweite Herrenmannschaft, die in der 1. Klasse Süd einen 8:1-Sieg im vereinsinternen Duell gegen die dritte Mannschaft feiern konnte. Auf Platz zwei der Tabelle - ebenfalls in der 1. Klasse Süd - scheint hingegen das vierte Herrenteam auf: In vielen Drei-Satz-Partien behielten die Ischler gegen den Sportclub Kammer 2 einen kühlen Kopf und setzten sich letztlich mit 6:3 durch.

In der 3. Klasse Süd liegt das fünfte Herrenteam aktuell mit 2:4 zurück - die Begegnung musste aufgrund des Regens unterbrochen und verschoben werden.