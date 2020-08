BAD GOISERN. Martin Huber – Urvater der Salzkammergut Trophy – spricht im Interview über die bewegte Geschichte des beliebten Mountainbike-Rennens.

Die Trophy hat Geschichte. Wie lange gibt es sie schon?

Die Salzkammergut Trophy gibt es seit dem Jahr 1998. Das Ganze hat als mein persönliches Hobby begonnen. Mittlerweile besteht unser Kernteam aus sechs Personen, die halbtags angestellt sind.

Die Trophy hat in ihrer Geschichte sicher schon so manche Herausforderung bewältigen müssen. Wie ist das mit den Corona-Maßnahmen?

Die größte Schwierigkeit war heuer die Ungewissheit, ob das Event überhaupt zu Stande kommt. So eine Veranstaltung zu planen braucht ein Jahr Vorlaufzeit. Es gab große Verunsicherung bei den Betreibern, Teilnehmern, Behörden und Partnern. Statt 5.000 Teilnehmern haben heuer nur 200 Teilnehmer mitgemacht. Leider hat das Wetter auch nicht mitgespielt. Mit Corona waren wir wieder dort von der Teilnehmerzahl mit der wir vor zwanzig Jahren begonnen haben, sozusagen zurück zum Start.

Von Corona mal abgesehen: Was hat sich seit der ersten Veranstaltung im Vergleich zu heute besonders verändert?

Wir haben versucht im Laufe der Zeit die Veranstaltung größer zu machen und mehr zu bieten mit zusätzlichen Rahmenprogrammen wie die Bikemesse mit 100 Ausstellern und Bewerben wie die Junior Trophy. Heuer haben wir erstmalig Laufbewerbe geplant, die am 30. August stattfinden.



Wie ist man mit den neuen Modi der Trophy zufrieden?

Wir haben ein neues Konzept entwickelt, bei dem jeder Teilnehmer einen Transponder mit der Startnummer bekommt und Zeitmessgeräte fix installiert sind. Die Teilnahme an der Trophy ist bis Ende Oktober möglich. Somit kann jeder nach Belieben dann fahren, wann er möchte. Genaue Infos dazu sind auf unserer Homepage zu finden. Die Siegerehrung findet dann 2021 vor der nächsten Salzkammergut Trophy statt. Jeder Teilnehmer, der in der Ergebnisliste aufscheint nimmt an der Tombola teil. Als Hauptgewinn gibt es ein KTM Mountainbike im Wert von über 4.000 Euro.

Könnte das ein oder andere Konzept auch für die kommenden Jahre erhalten bleiben?

Unser neues Konzept ist einzigartig und bisher noch nicht bekannt. Der Vorteil ist, dass man auch beliebig oft starten und sich aufgrund der fix installierten Zeitmessung verbessern kann. Für den Tourismus ist das ein Vorteil, da die Auslastung nicht punktuell sondern auch in der Nebensaison gegeben ist.