Beim Nachtragsspiel gegen den ASV Niederthalheim setzte sich die Kickerinnen des FC Altmünsters mit 1:0 durch.

ALTMÜNSTER. Schon in der 13. Minute konnte die Bad Ischlerin Mariana Pilic den FC Altmünsters im Nachtragsspiel der Frauen-Landesliga gegen den ASV Niederthalheim nach einer Musterflanke von Steffi Pesendorfer per Kopf mit 1:0 in Führung bringen. Daran änderte sich bis zum Schluss-Pfiff nichts mehr, trotz energischer Ausgleichsbemühungen der Gäste im zweiten Spielabschnitt, denn „mit einer kämpferischen Sonderleistung konnten meine Mädels den „Dreier“ ins Trockene bringen“, war Altmünsters Cheftrainer Philipp Karlinger hoch zufrieden. Seine Elf liegt mit 31 Punkten, aber einem Spiel mehr, sogar aktuell an der Spitze der Landesliga, kann aber von den Konkurrentinnen am spielfreien Osterwochenende zumindest nicht von Platz zwei verdrängt werden.