SALZKAMMERGUT. Mit dem Beginn der Wintersaison steigt auch die Freude für die Skibergsteiger. Karl Posch Geschäftsführer von skimo Austria verrät Tipps, die wichtig sind um eine Skitour zu machen. Eine Notfallausrüstung bestehend aus einem dreier Set mit Piepsgerät, Sonde und Schaufel darf nicht fehlen. Für Anfänger ist es ratsam einmal ins Skitourengehen hineinzuschnuppern. Informationen dazu gibt es beim Alpenverein und bei den Naturfreunden. Bei der Ausrüstung spielt der Skischuh eine große Rolle. Er soll gut passen und bequem sein. "Das Skibergsteigen ist als ein Gesamtpaket zu sehen. Es ist ein besonderes Erlebnis in der Natur zu sein. Gerade in unserer heutigen Zeit spielt ein erhöhtes Körperbewußtsein, mehr Besinnung und Individuliät eine große Rolle. Das Skibergsteigen berührt Herz und Seele", schwärmt Posch. Für Tourengeher, die lieber im erschlossenen Skiraum unterwegs sind, ist es ratsam sich an die Regeln der Skibetreiber zu halten. Nicht alle Skigebiete tolerieren Skitourengeher. Am besten vorher unter Skitourengehen.info informieren.

Der Skibergsteiger Daniel Rohringer ist beim La Sportiva Mountain Attack Team und trainiert sechs Mal in der Woche. "Ich genieße die Ruhe und die Natur beim Skibergsteigen und die schönen Abfahrten mit Pulverschnee," erzählt Rohringer. Es ist wichtig, sich vor einer Tour zu informieren, wie es mit der Lawinensituation aussieht. "Bei Lawinengefahr unbedingt auf die Piste ausweichen, da man sonst sich und andere gefährdet", so Rohringer, der auch Bergretter in Gosau ist.