Nach langer Feier-Abstinenz ist es wieder möglich geworden die Laufen Austria-Pensionisten der Jahrgänge 2020 bis 2022 im würdigen Rahmen zu ehren.

GMUNDEN. Der obligatorische Masskrug, der mit einem Gmundner Stichbild versehen ist und einem gravierten Zinndeckel ausgestattet wurde, wird zum Andenken an die Kollegin und die Kollegen überreicht. Diese Krüge haben bereits eine jahrelange Tradition und sind einzelne Unikate, die eine persönliche Verbindung und ein Andenken an ihre keramische Mitarbeit bei Laufen Gmunden erinnern soll. Der Zentralbetriebsratsvorsitzende Peter Dorn dankte den Pensionisten für die langjährige Unterstützung und die gute Zusammenarbeit im Unternehmen. Die Laufen Gruppe feierte einen schönen Abschied vom Arbeitsleben und den Beginn des „Unruhezustandes“ so wie manche den so genannten Ruhestand bezeichnen. Laufen Gmunden setzt auf Nachhaltigkeit und ist auf den besten Weg die Klimaziele zu erreichen und wird dadurch zum Vorreiter in der Keramikindustrie. Und das gelingt dank einer tausend Quadratmeter großen PV-Installation, die auf der Produktionshalle von der Firma Laufen angebracht wurde, und dem Beginn des Hallenbaus für den neuen Brennofen, der in Zukunft nur mehr 37 Prozent der Energie des seit 1977 durchlaufenden alten Ofen namens "Fritz" (+Lischka) verbraucht. Mit der PV-Anlage kann bei einem schönen Sonnentag mit 90% der Stromerzeugung der Neue Ofen ohne zusätzliche Energie betrieben werden. Die Konzernmutter ROCA wählte Gmunden für das Projekt aus und setzt auf Innovation plus Technik und Weitblick für die Zukunft des Standortes und die weitere Umsetzung im Konzern.