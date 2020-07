Martin Ettinger aus Grünau steht weiterhin an der Spitze der Wirtschaftsvertretung des Bezirkes Gmunden. Nach der WKO-Wahl im März wurde nun bei einer konstituierenden Sitzung der neue Bezirksstellen-Ausschuss von Direktor-Stellvertreter Gerald Silberhumer für die kommenden fünf Jahre angelobt.

GMUNDEN. Der Almtaler Martin Ettinger absolvierte die Fachschule für Holzwirtschaft- und Sägetechnik am Holztechnikum Kuchl. Nach zehnjähriger Tätigkeit als Betriebsleiter übernahm er im Jahr 2003 das Sägewerk Grafinger in Grünau im Almtal, wo er derzeit zwölf Mitarbeiter beschäftigt. Das erstmals 1671 urkundlich erwähnte Sägewerk ist spezialisiert auf die Produktion von Verpackungshölzer aus Hartholz. Weiters wird für die Stromversorgung ein Kleinwasserkraftwerk betrieben. Neben seiner beruflichen Tätigkeit ist Martin Ettinger seit 17 Jahren in der Interessensvertretung der Wirtschaft tätig. Er fungierte als JW Ortsvorsitzender Almtal von 2003 bis 2011 und Bezirksvorsitzender-Stellvertreter. des Bezirks Gmunden von 2006 bis 2009. Im Jahr 2009 übernahm er den Bezirksvorsitz der JW Gmunden und übte diese Funktion bis 2013 aus. Ettinger ist seit 2009 Bezirksstellenausschussmitglied und wurde 2015 zum Bezirksstellenobmann gewählt.

Meilenstein: Betriebsbaugebiet Vorchdorf

Einen Meilenstein in der regionalen Standortentwicklung konnte Ettinger Ende letzten Jahres vermelden, als das Land OÖ die beantragte Flächenwidmungs-planänderung für ein 215.000 Quadratmeter großes Betriebsbaugebiet in Vorchdorf bewilligte. Somit steht eine der größten betrieblich nutzbaren Flächen in Oberösterreich zur Vermarktung zur Verfügung. Möglich wurde dies durch INKOBA Salzkammergut Nord, einem Zusammenschluss von elf Gemeinden, der von der WKO Gmunden und Martin Ettinger stark forciert wurde. Einige Unternehmen haben sich dem Projekt INKOBA Salzkammergut Nord bereits angeschlossen und das Betriebsbaugebiet für deren Ansiedlung genützt, wie zum Beispiel die HIP Holzbau GmbH, der Roboter-Weltmarktführer Fanuc sowie die Bäckerei Reingruber. Der größte Vorteil von INKOBA Salzkammergut Nord ist die Aufteilung der Kommunalabgabe innerhalb der elf Mitgliedsgemeinden.

WKO-Bezirksstelle als erste Anlaufstelle

Interessenvertretung, Service, Bildung – auf diesen drei Pfeilern baut die Arbeit der WKO-Bezirksstelle Gmunden auf. „Wir sind erste Anlaufstelle für alle unternehmerischen Fragen und möchten die Betriebe von der Gründung weg begleiten. Gerade durch so schwierige Zeiten wie die Corona-Krise ist die Bezirksstelle tagtäglich und auch am Wochenende für ihre Mitglieder mit Rat und Tat zur Seite gestanden“, erklärt Martin Ettinger, Bezirksstellenobmann. Tausende Anrufe von besorgten Unternehmerinnen und Unternehmern wurden seit Mitte März 2020 in der Bezirksstelle Gmunden entgegengenommen.

Die Bezirksstelle dient dabei als direkte Verbindung zu den 6.406 aktiven Betrieben im Bezirk Gmunden. Betriebsbesuche, Beratungen vor Ort, telefonischer Service und natürlich Kontakte per Mail und in den vergangenen Monaten immer wieder auch per Videochat zählen tagtäglich zu den Aufgaben der Wirtschaftskammer-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Funktionäre des Bezirks. Im Bezirksstellenausschuss werden die aktuellen Themen mindestens viermal im Jahr besprochen und diskutiert, aber auch neue Themen aufgezeigt und mögliche Probleme besprochen. „Daher war es uns wichtig, dass in der Zusammensetzung des Ausschusses möglichst alle Regionen des Bezirks vertreten sind und wir auch möglichst viele Branchenexperten mit dabei haben“, sagt Obmann Ettinger. Hauptaufgabe des Bezirksstellenausschusses ist die Entwicklung neuer Wirtschaftsstrategien für den Bezirk Gmunden und die ständige Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Themen, die die WKO-Bezirksstelle aktuell beschäftigen

Mit dem Projekt „next.STEP“ wird ein Angebot für Unternehmerinnen und Unternehmer angeboten, die seit einigen Jahren tätig sind und ihren Betrieb sowie ihre Dienstleistungen oder Produkte auf den Prüfstand stellen möchten - begleitet von erfahrenen Beratern und Trainern.

Derzeit arbeitet die Bezirksstelle intensiv an mehreren Projekten, um die Betriebe zu unterstützen und die Region zu stärken, sowie die Auswirkungen durch die Corona-Krise gemeinsam zu meistern. So ist ein „Langer Tag der Berufe“ in Ausarbeitung, an dem sich an einem Tag alle Unternehmen des Bezirks der Bevölkerung und künftigen Lehrlingen bzw. Facharbeitern präsentieren können. An diesem Tag der geöffneten Firmentüren können die Menschen der Region und vor allem Eltern mit ihren Jugendlichen einmal genau erfahren, wie die Firmen in ihrer Gemeinde und ihrer Region arbeiten.

"Wirtschaftlich auf Region schauen"

Nach den Schwerpunkten „Auskünfte aus erster Hand“, Abwicklung des Härtefallfonds oder Beratung der Unternehmer in der Corona-Krise arbeitet die Bezirksstelle nun wieder verstärkt an ihren Dienstleistungen für die regionale Wirtschaft. An den gut eingeführten Angeboten für die Unternehmer im Bezirk – wie zum Beispiel die gemeinsamen Bildungs- und Lehrlingsaktionen mit den Schulen, die Zusammenarbeit mit den Behörden, Gemeinden und Sozialpartnern - wird nun wieder verstärkt weitergearbeitet. Das WIFI im Bezirk Gmunden ist mit über 600 Kursen und rund 6.000 Teilnehmer jährlich der Bildungsnahversorger im Bezirk. „Wichtigstes Ziel der WKO Gmunden und unserer Arbeit für den Bezirk ist es, wirtschaftlich auf die Region zu schauen, regionale Projekte zu entwickeln, damit den Wirtschaftsstandort Gmunden zu stärken und unseren Beitrag für einen neuen Aufschwung der Betriebe zu leisten“, erklärt WKO-Bezirksobmann Martin Ettinger. Eines der wichtigsten Zukunftsprojekte ist die Salzkammergut Kulturhauptstadt 2024.

Neuer Bezirksstellen-Ausschuss der WKO Gmunden – aufgeteilt nach Regionen und Branchen

Unterstützt wird Martin Ettinger bei seinem Einsatz für die Wirtschaft im Bezirk von Andreas Hemetsberger, GF der Brandl Bau GmbH in Bad Ischl, Brigitte Stumpner, GF der Salzkammergut Touristik GmbH in Bad Ischl, Eva Maria Pöll-Barnert, Gasthof Pöll Kirchham, Franz Amering, Sanitär- und Heizungsinstallateur in Vorchdorf, Gerd Kienberger, Erdbau-Unternehmer in St. Wolfgang, Franz Moser, GF des SEP Einkaufsparks in Gmunden, Nickel Falk als Vertreter der Industrie, Ronald Eichenauer, Händler in St. Wolfgang sowie Markus Stockmaier, Lifestyle Marketing aus Ebensee, Kurt Kramesberger, GF der Kreativplan GmbH aus Gmunden sowie ulia Daniela Stöhr aus Gmunden als Vertreterin von Frau in der Wirtschaft. Als operativer Leiter der Bezirksstelle Gmunden steht dem wiedergewählten Obmann Robert Oberfrank zur Seite.