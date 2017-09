Bad Ischl lädt zum Fest der Kulturen

28.09.2017, 16:30 Uhr

Am 1. Oktober 2017 um 14 Uhr findet bereits zum 13. Mal das Ischler Fest der Kulturen statt

BAD ISCHL. Es ist ein Tag der Begegnung der Ischler Bürger. Die Veranstaltung bietet ein vielfältiges Programm mit Beiträgen von Kulturvereinen und in Ischl und Umgebung tätigen Organisationen sowie lokalen Gemeinschaften. Alle Beteiligten leisten durch ihr Engagement einen wichtigen Beitrag für ein gutes Zusammenleben in Bad Ischl. Die Stadt feiert an diesem Tag ihre eigene Vielfalt –Menschen verschiedenster Altersgruppen und Nationalitäten tragen künstlerisch und kulinarisch zu einem guten Miteinander bei. Das Bühnenprogramm bietet eine Mischung aus Tradition und Moderne, vom Brauchtum bis zur aktuellen Jugendkultur – mit Einflüssen verschiedenster Kulturkreise. Den musikalischen Abschluss bildet das Konzert der Band STÜNGÖ die ihr neues Album „Eng såg i’s“ am Fest der Kulturen live darbieten werden.