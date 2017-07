Seefest Altmünster heuer an drei Tagen

19.07.2017, 12:27 Uhr

Wie jedes Jahr findet in Altmünster eines der schönsten Feste am See, "Der Traunstoan leucht" statt.

ALTMÜNSTER. Neu ist, dass das Altmünsterer Seefest ohne Eintritt stattfinden wird und über drei Tage mit drei Hauptthemen organisiert wird. Einer der schönsten Plätze am Traunsee ist die Esplanade in Altmünster. Am Abend herrscht hier eine beeindruckende Stimmung, wenn der Traunstein von der untergehenden Sonne in herrliches Rot getaucht wird. So ist auch heuer wieder das Motto für den ersten Tag „Da Traunstoan leucht“. Nachdem der Marktmusikverein Altmünster das Fest eröffnet, präsentieren sich die beiden Trachtenvereine d`Altmünsterer und Viechtauer Heimatverein, es spielt heuer die Lindacher Tanzlmusi auf. Nach dem Klangfeuerwerk, das die Neukirchner Prangerschützen einleiten, sorgt bis 2 Uhr DJ Jaga alias Hansi Haas für einen Ausklang. Trachtenkleidung ist an diesem Abend des Brauchtums und der Volkskultur herzlich willkommen.

Brunch am Sonntag

Am Samstag, 22. Juli, 22 Uhr, gibt es dann eine Alproxxxparty mit DJ Yaga alias Hans Haas für jung und jung gebliebene. Den Abschluss macht am Sonntag, 23. Juli, ab 11 Uhr der Brunch am See mit Live Musik. Die Gastwirte laden hier bei einzigartiger Athmosphäre zum Brunchen und Frühschoppen ein. Bei Schlechtwetter am Freitag wird kurzfristig ein Ersatztermin festgelegt, Hotline bei unsicherem Wetter: 07612/87181.