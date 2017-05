2. Wirtschaftsmesse Altmünster war wieder ein voller Erfolg

10.05.2017, 16:23 Uhr

Trotz des „Badewetters“ kamen hunderte Besucher zur 2. Wirtschaftsmesse ins AgrarBildungsZentrum Salzkammergut (ABZ).

ALTMÜNSTER. Bereits entlang des Zuganges wurden die Gäste von der Produktschau der zahlreichen Aussteller beeindruckt. Mit einem Kran konnte man sich in schwindelerregende Höhe befördern lassen und den herrlichen Panoramablick genießen. Die kleineren Besucher waren mit voller Begeisterung Passagiere des Bummelzuges. Im Innenbereich konnten sie Ihre Geschicklichkeit bei einem Parcour, betreut vom ELKI, unter Beweis stellen.Den rund 75 Ausstellern gelang es mit ihren vielfältigen, hochwertigen, auch ausgefallenen Produkten und Dienstleistungen das Interesse der Besucher hervorzurufen. Immer wieder hörte man den Satz „ich wusste gar nicht, welche Vielfalt und wie viele Betriebe es in Altmünster gibt“.Durch persönliche Gespräche an den Ständen, interessante Fachvorträge, Firmenpräsentationen, lebendige Werkstätten bekam man einen guten Einblick in die Unternehmen.

Premiere von "Hymne an Altmünster"

Durch den Tag führte Sigi Passek mit gewohnt lockerer, publikumsnaher Moderation. Musikalisch begleitet wurde er dabei von der Zirbnzapfnmusi und Jakob Ahammer und Alexander Höller. Bei der offiziellen Eröffnung mit Bürgermeisterin Elisabeth Feichtinger um 10 Uhr wurden die Gäste mit der Premiere von "Hymne an Altmünster" von Hans Schlipfinger überascht.Die heimische Gastronomie verwöhnte mit kulinarischen Schmankerln Für Parkplatzeinweisung und Verkehrsordnung sorgte die FF Eben.Zum Abschluss galt es die tollen Preise der Aussteller an die Besucher im Rahmen eines Gewinnspieles zu verlosen.