Auto blieb in Scharnstein auf der Gegenfahrbahn liegen

07.05.2017, 15:23 Uhr

Zum einem spektakulären Unfall kam es am 6. Mai auf der Scharnsteiner Bundesstraße Richtung St. Konrad.

Pkw überschlug sich, schlitterte auf dem Dach bergwärts

Unfallopfer ins LKH Vöcklabruck gebracht

GMUNDEN (red). Ein Autofahrer aus Gschwandt fuhr am 6. Mai 2017 gegen 22:30 Uhr mit seinem Auto in Scharnstein, auf der Scharnsteiner Bundesstraße Richtung St. Konrad.Aus ungeklärter Ursache kam er mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und fuhr auf die Straßenböschung. Der Pkw überschlug sich, schlitterte auf dem Dach bergwärts, stieß gegen die Leitplanke und blieb auf der Gegenfahrbahn liegen.Bei dem Unfall wurde der Pkw-Lenker unbestimmten Grades verletzt, an der Unfallstelle vom Notarztteam Gmunden erstversorgt und anschließend mit der Rettung ins LKH Vöcklabruck eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Ein durchgeführter Alkotest verlief positiv.