Das Heilige Bründl trocknet aus

17.09.2018, 15:27 Uhr

Auch in den vom Bründl versorgten Springbrunnen (Franz Josef-Park, Badeplatz Weyer) bleibt der Nachschub aus. Weil ein Verkeimen droht, müssen die Becken früher als sonst geleert werden.Obwohl es hydrochemisch gesehen gar nicht das reinste Wasser der Traunseestadt ist – das Wasser aus dem Traunstein ist noch reiner - , genießt das Heilige Bründl Kult-Status. Manche schreiben ihm eine heilende Wirkung zu. Viele decken bei ihm ihren Trinkwasserbedarf und holen es kistenweise in Flaschen und größeren Behältern, die sie bei den Trinkbrunnen selber befüllen.Ein Versiegen des Heiligen Bründls nach besonders trockenen Sommern ist nichts Neues. Es es passierte in den vergangenen 35 Jahren rund fünfmal.