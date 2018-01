Gmundner Klassensprecher „Ausgesetzt im Leben“

25.01.2018, 17:54 Uhr

„Der Klassensprecherworkshop hat mir bestätigt, dass es auf jeden Fall Sinn macht, Schüler mit Bereichen vertraut zu machen, mit denen sie in der Schule nicht zwangsläufig in Kontakt geraten.“, meint Lorenz Radler, Obmann der UHS Gmunden.Eingeladen waren Vortragende aus der Privatwirtschaft, von Banken und Versicherungen bis hin zum Motivationscoach, der mit seinen Methoden für einige überraschte Gesichter sorgte.

„Die Leute waren sehr begeistert, dass innovative Ideen das Konzept erneuert haben und die Workshops abwechslungsreich gestaltet wurden.“, blickt Katharina Eichinger Geschäftsführerin der Ortsgruppe überzeugt auf die Veranstaltung zurück.„Wir lernen in der Schule sehr viel – jedoch nicht wie Steuern oder Versicherungen funktionieren oder wie man sich selbst motiviert um seine persönlichen Ziele zu erreichen. Deshalb setzten wir bei genau diesen Themen an, um die Jugendlichen auf das Leben nach der Schulzeit vorzubereiten“, erklärt Julius Zwirtmayr, Obmann der UHS OÖ, die Beweggründe für die Veranstaltungsreihe, die momentan oberösterreichweit abgehalten wird.Zur UHS OÖ: Die UHS OÖ ist die größte Schülerorganisation Oberösterreichs und handelt nach dem Motto „Service.Vertretung.Events“. Sie stellt für rund 90.000 höhere Schüler in Oberösterreich eine seriöse Vertretung in allen Schulfragen dar. Die UHS OÖ stellt im Schuljahr 2017/18 die drei Landesschulsprecher in der Landesschülervertretung und hält dort 24 von 24 Mandaten.