Heli Days und Hafenfest: Atemberaubende Flugshow über Gmunden

10.09.2018, 13:09 Uhr



Atemberaubende Flugshow beim Hafenfest

Da hielten viele Besucher den Atem an, als sich etwa 40 Piloten in einer spektakulären zweistündigen Flugshow in die Lüfte schwangen, Figuren in den Gmundner Abendhimmel zeichneten und über dem Traunsee waghalsige Flugakrobatik zeigten. Das Hafenfest an der Gmundner Esplanade im Rahmen der Heli-Days hat sich nach der Premiere vor zwei Jahren schon fest etabliert und die Crews von Flying Bulls, Steiner Airshow, Airshow Austria, Red Bull Rotorwings, White Wings Formation und HSV Red Bull Salzburg holten sich für ihre Showvorführungen großen Applaus. Außerdem zu bestaunen: Modellflugvorführungen, eine Ausstellung von Modellfliegern, ein Kulinarikmarkt, Schwimmwagen und Wasserflugzeug.