Josef Strassmair sucht seinen Lebensretter

16.07.2017, 10:40 Uhr

Ein unbekannter Helfer zog den verunfallten Ebenseer am 30. Mai 2016 aus seinem Fahrzeug und rettet ihn so vor dem drohenden Flammentod

Suche nach Unbekanntem war bislang erfolglos

Neuer Versuch als Produkt des Zufalls

BAD ISCHL. Etwas mehr als ein Jahr ist es mittlerweile her, dass der knapp 80-jährige Ebensee Josef Strassmair auf seinem Weg zwischen Bad Ischl und Ebensee von der Fahrbahn abgekommen und sein Fahrzeig in Flammen aufgegangen war. Ereignet hatte sich der Unfall auf regennasser Fahrbahn auf der B145 bei der Abzweigung ins Weißenbachtal. Der Pkw landete im Straßengraben und fing Feuer. Strassmair wurde im deformierten Fahrzeug eingeklemmt und konnte sich selbst nicht befreien. "Durch den Aufprall und die Rauchentwicklung verlor ich auch das Bewusstsein – ein paar Minuten länger und es wäre zu spät für mich gewesen", so Josef Strassmair. Der Courage eines nachkommenden Verkehrsteilnehmers ist es zu verdanken, dass der Verunfallte überlebte. "Ich habe das selbst dann gar nicht mehr mitbekommen. Erst später erfuhr ich, dass ein Unbekannter mich aus dem Wrack gezogen hat, ehe die Einsatzkräfte ankamen." So war es ihm zumindest von einem anderen Helfer und den Sanitätern berichtet worden, denen ebenso sein großer Dank gelte.Josef Strassmair verbrachte drei Wochen im Krankenhaus, neun Tage davon auf der Intensivstation. Obwohl eine Rauchgasvergiftung ihm schwer zugesetzt hatte, geht es ihm mittlerweile wieder einigermaßen gut. Wobei die Folgeschäden an seiner Lunge noch immer an den Unfall erinnern. "Ich bin unendlich dankbar, dass mein Mann den Unfall überlebt hat", so Gattin Barbara, die dem Retter ebenso danken wollte, wie Josef Strassmair selbst. Man hatte damals versucht, den unbekannten Helden zu finden, auch per Inserat in einem regionalen Medium. "Gemeldet hat sich aber leider niemand."Dass die Strassmairs nach über einem Jahr nun erneut versuchen, ihren Helden ausfindig zu machen hat einen Grund: "Beim Surfen durchs Internet bin ich zufällig auf den damilgen Unfallbericht der BezirksRundschau gestoßen", so Barbara Strassmair, "und ich habe zu meinem Mann gesagt, dass wir es doch nochmal probieren können." Für das lang verheiratete Ehepaar entpuppte sich der Unfall als Glück im Unglück, bekam man durch den Lebensretter doch noch etwas mehr gemeinsame Zeit auf Erden. "Wir wollen einfach nur persönlich danke sagen", so die beiden Ebenseer, die hoffen, dass sich der Unbekannte meldet. Die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme besteht direkt per Mail strassmairb@gmail.com . Weitere Kontaktdaten liegen der Redaktion ( pgratzer@bezirksrundschau.com ) vor. "Wir wollen natürlich niemanden vor den Vorhang zerren, der dies nicht möchte", so Josef Strassmair, "ein persönliches Telefonat oder Treffen abseits des Medienrummels wäre für uns genau so in Ordnung."