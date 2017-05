"Suppe gegen Armut": Volkshilfe-Aktion am Bad Ischler Wochenmarkt

02.05.2017, 10:00 Uhr

BAD ISCHL. Die Volkshilfe im Salzkammergut lud am Bad Ischler Wochenmarkt zu einer "Suppe gegen Armut". In Österreich leben beinahe 500.000 Menschen, darunter 142.000 Kinder und Jugendliche, in akuter Armut und rund eine Million Menschen sind armutsgefährdet.

Bei der Aktion konnten Besucher des Bad Ischler Wochenmarkts mit einer freiwilligen Spende für eine schmackhafte Kartoffelsuppe, die von den Mitarbeitern der Schulküche der Stadtgemeinde Bad Ischl zubereitet wurde, den Kampf gegen Armut unterstützen. Zahlreiche Wochenmarktbesucher, darunter Landtagsabgeordnete Sabine Promberger, Bürgermeister Hannes Heide und die Leiterin der Sozialabteilung der Stadtgemeinde Bad Ischl, Heidemaria Stögner, haben damit einen Beitrag zur Unterstützung von Menschen in Armut geleistet und aus der Hand von Mitarbeitern der Volkshilfe mit Vorsitzenden Fritz Feichtinger, Bürgermeister von Laakirchen, die Suppe entgegennehmen können.