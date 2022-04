Wann? Am Sonntag, den 24. April ab 13 Uhr in Grub bei der Familie Kohlbauer „Graf z´Striding“.

Für die musikalische Umrahmung sorgen ab 14 Uhr die Innleit´n Musikanten. Auch für das leibliche Wohl ist wieder bestens gesorgt - mit schmackhaften Broten, selbstgemachten Krapfen und dem Wernsteiner Most! Als weiteren Programmpunkt gibt es einen Schätzwettbewerb, wo das Alter aller aktiven MusikerInnen am Tag der Mostkost geschätzt werden muss. Dem Sieger des Schätzwettbewerbs winkt ein toller Hauptpreis gesponsert von der Firma Eurobike: eine Donaukreuzfahrt für eine Person im Wert von ca. 1.000 €. Die Musikkapelle Wernstein freut sich auf euer Kommen!