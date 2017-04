Mostkost Andorf 2017

26.04.2017, 07:16 Uhr

Die Mostkostsaison 2017 neigt sich dem Ende zu. Mit der Andorfer Mostkost stand aber am Sonntag noch einmal eine TOP Veranstaltung auf dem Programm.

Das Aprilwetter zeigte sich leider nicht von seiner besten Seite, nichts desto trotz konnten wir uns über eine volle Halle und ein volles Zelt während des gesamten Tages freuen.Neben der Andorfer Bevölkerung folgten auch zahlreiche Landjugend Ortsgruppen unserer Einladung in die Volksfesthalle.

Für viele startete die Mostkost bereits um 10:00 mit dem Frühschoppen, den wie gewohnt dermusikalisch umrahmte. Anschließend konnten sich unsere Gäste beim Mittagstisch für den restlichen Tag stärken.Um 13:00 Uhr wurden dieder Mostverkostung prämiert. In der Kategorie „Mischlingsmost“ konnte sichden ersten Platz sichern. Der beste Apfelmost stammt vonund den schmackhaftesten Birnenmost lieferteBevor nach und nach die Landjugend Ortsgruppen eintrafen, zeigten dienoch ihr Können und lieferten eine tolle Show.Auch am Nachmittag wurde bestens für das leibliche Wohl gesorgt. Speck-, Schmalz- und Aufstrichbrote sowie Zelten und Knoblauchstangerl warteten auf die Mostkostbesucher.Bereits zum zweiten Mal hatten wir unsererin Betrieb, was sich auch heuer wieder als Erfolg herausstellte.Trotz nicht optimalem Wetter können wir eine tolle Bilanz für 2017 ziehen. Tolle Gäste von Jung bis Alt. 40 zur Bewertung abgegebene Moste und TOP Stimmung bis zum Schluss, sprechen in jedem Fall für eine Wiederholung 2018!Alle die es nicht bis dahin erwarten können, sind herzlich zu unsererbei Fam. Wieshammer in Kleinpichl 2, 4770 Andorf eingeladen. Auch dort hoffen wir wieder auf zahlreiche Besucher und freuen uns auf einen tollen Abend, während wir auf 60 Jahre Landjugend Andorf zurückblicken.