Der Bunte Frühling in unserem Garten

25.04.2018, 20:52 Uhr

Doch wen im eigenen Garten alles erblüht alles bunt wird und dann noch alles so gut Duftet wir der Zauber des Frühlings noch besonderer.Jeden Tag wird der Garten nach neuen Blüten untersucht und was den da noch so alles aus der Erde kommt. ;)Schon ein richtiges Ritual da wo sogar unsere Katze mit dabei ist ;) Will ja schließlich auch nix versäumen.Die Freunde wächst mit jeder Blüte und ist die Belohnung für die arbeit.Da ich euch den besonderen Zauber nicht vorenthalten wollte hier ein paar Bilder für euch :)