Taufkirchen rüstet sich für die Zukunft

19.07.2017, 15:12 Uhr

E-Tankstelle, Glasfaser-Ausbau und allerhand Projekte für Kinder und Familien: Taufkirchen auf Zukunftskurs.

TAUFKIRCHEN (ska). "Breitband wird in Zukunft genauso wichtig sein, wie ausgebaute Straßen und eine intakte Energieversorgung", ist Taufkirchens Bürgermeister Paul Freund überzeugt. Und deshalb startet nun auch in der Gemeinde an der Pram der Ausbau des ultraschnellen Internets.Zunächst wird, wie der Bürgermeister berichtet, eine Datenleitung entlang der Bachschwöller Straße bis zum Betriebsbaugebiet Laufenbach verlegt. Hierbei stehe die Versorung zweier Handymasten und eines großen Unternehmens im Vordergrund. Zeitgleich mit diesem Ausbau werden Lehrrohre für die Versorgung der angrenzenden Ortschaften mitverlegt. Bis ganz Taufkirchen mit Glasfaser "vernetzt" ist, sei es nur mehr eine Frage der Zeit: "Für die Breitband-Versorgung des gesamten Gemeindegebiets von Taufkirchen an der Pram haben zwei Unternehmen um Fördermittel beim Bundesministerium angesucht", teilt Freund mit. Sobald die Förderentscheidung gefallen ist, werde es eine Informationsveranstaltung für die Bevölkerung gemeinsam mit dem Betreiber über die weiteren Ausbauschritte geben. Auskünfte über den FTTH-Ausbau erteilt der Bürgermeister.

Einen wichtigen Schritt für die Zukunft der E-Mobilität hat die Gemeinde mitten im Ortszentrum gesetzt. Gemeinsam mit der örtlichen Raiffeisenbank hat Taufkirchen eine E-Tankstelle errichtet. Betreiber dieser Doppelladestation mit einem 22 kW- und einem 11 kW-Ladeanschlussstecker ist die ENAMO Ökostrom GmbH. Die Ladestation ist für jeden frei zugänglich und laut Auskunft des Betreibers bis zur Einführung einer Abrechnungssystems kostenlos benutzbar.Um für Familien attraktiv zu bleiben, lässt sich die Marktgemeinde jedes Jahr etwas Neues einfallen. Im Zuge des Audit "Familienfreundliche Gemeinde" – das Zertifikat wurde Taufkirchen 2015 verliehen – sind bereits einige Projekte auf Schiene gebracht worden. Besonderer Höhepunkt für die Taufkirchner ist etwa das daraus entstandene Familienspielefest für alle Generationen. Heuer findet es zum dritten Mal in Verbindung mit dem Ferienpass beim Sportzentrum Taufkirchen statt. Außerdem wurden im Zuge der Zertifizierung das öffentliche Damen-WC am Gemeindeplatz mit einem Wickelstisch samt Heizstrahler und Einweg-Wickelauflagen ausgestattet, Spazierwege mit "Hundetoiletten" und Spielzeug für 1- bis 2-Jährige für den Spielplatz angekauft. Und: Der Defibrillator am Gemeindeamt ist seit Sommer 2016 durch einen beheizbaren Wandkasten geschützt.Alle Taufkirchner sind außerdem aufgerufen, Ideen zur Verbesserung der Familien- und Kinderfreundlichkeit in der Gemeinde einzubringen. "Es gilt, die richtigen Zeichen für die Entwicklung einer Gemeinde rechtzeitig zu setzen", sagt Bürgermeister Paul Freund und zitiert ein Sprichwort: "Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit."