Weiterbildung für die Sprachrohre in den Betrieben

26.04.2018, 09:00 Uhr

Was ist im Kollektivvertrag geregelt? Wie kann ein Betriebsratsteam am besten motiviert und organisiert werden? Welche Themen beschäftigen die arbeitenden Menschen? Mit diesen und vielen ähnlichen Fragen haben sich die Arbeitnehmervertreter in zwei jeweils dreitägigen Modulen auseinandergesetzt. Moderator und Kursleiter Johann Walchetseder, der zugleich ÖGB-Sekretär der Region ist, war selbst viele Jahre als Betriebsrat tätig und vermittelte den TeilnehmerInnen Erfahrungswerte und Wissenswertes. Eine Exkursion zur Werkzeugfabrik Leitz rundete das Bildungsprogramm ab. Im Leitbetrieb der Region gab es neben den interessanten Einblicken in die Produktion auch die Möglichkeit, mit dem Betriebsratsvorsitzenden Walter Doppler zu diskutieren.