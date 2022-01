Die moderne HBLFA Tirol am neuen Standort in Rotholz vereint Schule (mit angeschlossenem, freiwilligem Internat) und Forschung. Das Beste beider Welten steht den Schülerinnen und Schülern aus nah und fern zur Verfügung. Die heurigen Maturantinnen und Maturanten kommen aus Deutschland, Vorarlberg, Salzburg, Kärnten und Tirol. Sie haben sich für die HBLFA Tirol entschieden, weil sie besonderes Interesse an Lebensmittel, Landwirtschaft, Ernährung, Natur und Naturwissenschaften haben und ihnen mit der Reife- und Diplomprüfung viele Wege offenstehen: Studium, Berufseinstieg und Selbständigkeit.

Die Schülerinnen und Schüler sowie die Absolventinnen und Absolventen der HBLFA Tirol schätzen die gelebte Gemeinschaft, das gute Schulklima, die abwechslungsreiche, ausgezeichnete Kombination aus Theorie und Praxis, die überdurchschnittlich gute Ausstattung der HBLFA Tirol mit Laboren, Unterrichtsräumen, im Internat aber auch die Freizeit- bzw. Sportmöglichkeiten, das ausgewogene Verhältnis von Burschen und Mädchen, das engagierte Lehrerteam, die Möglichkeit an Zusatzausbildungen (Käsekenner, Tiertransportschein, Pflanzenschutzzertifikat, …), Exkursionen zu Fachbetrieben in In- und Ausland, und allen voran die aktuellen und praxisnahen Lerninhalte. An der HBFLA Tirol entstehen Freundschaften fürs Leben und Schülerinnen und Schüler bilden Netzwerke, die auch lange nach der Schule fortbestehen.

Die Ausbildung in allen Fachrichtungen an der HBLFA Tirol wird durch Pflichtpraktika in den Sommermonaten ergänzt. Gerne nützen die Schülerinnen und Schüler auch die Möglichkeit eines ERASMUS+-gefördertes Praktikums im englischsprachigen Ausland.

Absolventinnen und Absolventen der HBLFA Tirol haben sehr gute Berufsaussichten – vielfältig wie die Talente und Interessen der Schülerinnen und Schüler. Sie arbeiten in der Lebensmittelherstellung, der Entwicklung, im Controlling, in der Qualitätssicherung und auch in der Chemie- und Pharmaindustrie. Sie gründen innovative Unternehmen oder übernehmen einen landwirtschaftlichen Betrieb. Und wenn sie dort neue, innovative Produkte aus Milch für die Direktvermarktung kreieren, dann ist der „Forschung & Service“-Bereich der HBLFA Tirol der ideale Ansprechpartner.

Mehr Informationen zu den innovativen Fachrichtungen und zu den Anmeldemodalitäten gibt es auf www.hblfa-tirol.at.