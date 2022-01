Als Vorbereitung auf Euroscola am 10.12.2021 konnte Mag.a Andrea Hackl (EU-Senior-Botschafterin für das EU-Botschafterschulenprogramm an der HBLFA Tirol) MEP Thomas Waitz, EU-Parlamentarier der Grünen, und MEP Simone Schmidtbauer, EU-Abgeordnete für die ÖVP, für Online-Veranstaltungen für den ersten und dritten Aufbaulehrgang gewinnen.

Am 07.12.2021 konnten die interessierten Schülerinnen und Schüler nach kurzen Impulsreferaten ihre individuellen Fragen stellen. Sie deckten ein weites Spektrum von agrarischen und europäischen Themen ab.

• Farm to Fork Strategy

• Ernährung als Fach in Kindergärten und Elementarschulen

• Lebensmittelversorgungssicherheit

• Green Deal

• Bioaktionsplan

• Schutz des Bodens, Leerstände verringern

• Glysophatverbot

• Gentechnik

• GAP, Jungbäuerinnenförderungen

• Kälbertransporte, Zuchtrinderexporte

• Herkunftskennzeichnung

• Antibiotikereinsatz bei Haustieren (z. B. Pferde)

• Lebendtransport von Schweinen

• Tierversuche für Coronaimpfstoffe

• Beutegreifer – Wolf

• Pelztierhaltung

• Käfighaltung

• Klonen von Tieren

• Ist „Bio“ in der Mitte der Gesellschaft angekommen?

• innovative Betriebskonzepte: Regenwurmhumus statt Stiermast

• EU-Karriere als Biobauer

Es war für alle sehr interessant mehr über das EU-Parlament, die Arbeiten in den Ausschüssen und die Entscheidungsprozesse aus erster Hand zu erfahren. Die Möglichkeit ein Praktikum bei den diversen Institutionen in Brüssel und Straßburg zu absolvieren ist für einige nun ein Plan für die nächsten Jahre.

Direktor Mag. Ronald Zecha bedankte sich bei MEP Simone Schmiedtbauer und MEP Thomas Waitz für die inspirierenden Vorträge und lud sie - sobald es die Coronasituation wieder ermöglicht - herzlich in Präsenz an die HBLFA Tirol am neuen Standort in Rotholz ein.