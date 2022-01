An der HBLFA Tirol – Forschung und Service in Rotholz gibt es aktuell einige sehr interessante Lehrstellen. Wir freuen uns auf Dein Interesse!

Die Bewerbung samt Lebenslauf ist zu richten an:

HBLFA Tirol - Forschung und Service

Rotholz 50, 6200 Strass im Zillertal

office@hblfa-tirol.at

Lehrstelle Labortechnik

An der HBLFA Tirol – Forschung und Service in Rotholz gelangt ab 01. September 2022 eine Lehrstelle für den Lehrberuf Labortechniker/in mit Hauptmodul Chemie in der Abteilung Chemie zur Besetzung.

Anstellungserfordernisse:

1. Österreichische Staatsbürgerschaft / EU-Bürger oder gleichgestellt

2. Abgeschlossene Pflichtschule

3. Persönliche und fachliche Eignung

Lehrlingsentschädigung brutto (Stand: 01.05.2021):

1. Lehrjahr Euro 993,00 monatlich

2. Lehrjahr Euro 1.241,50 monatlich

3. Lehrjahr Euro 1.489,50 monatlich

4. Lehrjahr Euro 1.738,00 monatlich

Die Auswahl erfolgt in Form eines Aufnahmegesprächs bzw. durch einen Aufnahmetest an der HBLFA Tirol - Forschung und Service in Rotholz.

Ende der Bewerbungsfrist: 28. Februar 2022

Weitere Informationen: DI Roman Garsleitner, Tel. 05244-62262-801

Lehrstelle Milchtechnologie

An der HBLFA Tirol – Forschung und Service in Rotholz gelangen für den Lehrberuf Milchtechnologie folgende Lehrstellen zur Besetzung:

eine Lehrstelle ab 02. Mai 2022 und

zwei Lehrstellen ab 01. August 2022



Anstellungserfordernisse:

1. Österreichische Staatsbürgerschaft / EU-Bürger oder gleichgestellt

2. Abgeschlossene Pflichtschule

3. Persönliche und fachliche Eignung

Lehrlingsentschädigung brutto (Stand: 01.11.2021):

1. Lehrjahr Euro 775,00 monatlich

2. Lehrjahr Euro 997,00 monatlich

3. und 4. Lehrjahr Euro 1.440,00 monatlich

Die Auswahl erfolgt in Form eines Aufnahmetests und eines anschließenden persönlichen Gesprächs am Montag, 21. Februar 2022 um 13:00 Uhr.

Ende der Bewerbungsfrist: 31. Jänner 2022

Weitere Informationen: DI.in Elke Öfner, Tel. 05244-62262-501