ZELL AM ZILLER(wk). Es war ein toller, unterhaltsamer Fußballabend im Parkstadion in Zell am Ziller. Der norddeutsche Bundesligist SV Werder Bremen, der sein Trainingslager inmitten der schönen Tiroler Bergwelt absolviert, gewann gegen den Linzer ASK klar mit 4:1 (2:0). Somit konnte die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt, nach dem 2:0- Sieg gegen den Zweitligisten Eintracht Braunschweig, auch das zweite Testspiel gewinnen. David Selke (5 min), Johannes Eggestein (16.), Josh Sargent (47.) und Yuya Osako (77.) waren die vielumjubelten Torschützen für die Deutschen vom Weserstrand. Für den österreichischen Bundesligisten konnte Marko Raguz zwischenzeitlich nur verkürzen. Vor 500 Zuschauern, die unter der Einhaltung der vor Ort geltenden Hygienemaßnahmen zugelassen waren, schickte Kohfeldt nicht weniger als 22 Spieler auf das Feld. Das nächste Testspiel der grün- weißen Profikicker gegen den Vorarlberger Zweitligisten Austria Lustenau, findet am Montag, 24.08, ab 13:00 Uhr wieder in Zell am Ziller statt. Die Norddeutschen trainieren noch bis zum 25. August im schönen Zillertal.