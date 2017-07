Von Stans über die Wolfsklamm nach St. Georgenberg

15.07.2017, 21:19 Uhr

Direkt in der Dorfmitte beginnt der Anstieg oberhalb des Stanserbaches. Nach kurzem Fußweg erreicht man den Eingang in die Klamm. Über Stufen und Steige, zwischen steilen Felsschluchten hindurch führt die Wolfsklamm, welche ihren Namen den einst hier lebenden Wölfen verdankt, leicht ansteigend in Richtung St. Georgenberg, dem ältesten Wallfahrtsort in Tirol.

Wildromantische Felsgebilde, dunkelgrüne Gumpen, tosende Wasserfälle und ein herrliches Panorama in gesunder Gebirgsluft vermitteln dem Wanderer in der Wolfsklamm ein unvergessliches Erlebnis, dem sich kein Besucher entziehen kann. Die Wolfsklamm ist mit ihren 354 Stufen wohl die schönste ihrer Art in den Alpen. Es lohnt sich die Betrachtung dieser noch in seiner Ursprünglichkeit erhalten gebliebenen Schluchtenlandschaft.Kurz nach Ende der Schlucht erwartet die Wanderer noch die denkmalgeschützte "Hohe Brücke". In früheren Zeiten trug der Steinbogen, welcher aus dem Jahre 1497 stammt, die älteste Brücke Tirols.Entdecken Sie die Ruhe und Besinnlichkeit der Wallfahrtskirche St. Georgenberg am Beginn des "Alpenpark Karwendel" und lassen Sie sich im Gasthof "Wallfahrtseinkehr" hoch oben auf dem Felsen im schattigen Gastgarten von den Wirtsleuten verwöhnen. (tirol-infos.at)