Ungeachtet der mit der Corona-Pandemie einhergehenden Probleme hat der "Kreativ-Kreis" auch in diesem Jahr seine Sommerausstellung gestemmt.



GMÜND. In der Künstlerstadt, in der arrivierte Maler, Bildhauer und Fotografen permanent präsent sind und Ausstellungen von internationalem Renommée Besucher aus aller Welt anziehen, vermögen es die im "Kreativ-Kreis" vereinten Hobbykünstler, Jahr für Jahr mit ihren Kunst-Handwerk-Ausstellungen zu überzeugen. "Wir haben uns in einer Umfrage bei den Mitgliedern erkündigt, ob wir auch die 32. Sommerausstellung in Folge anbieten sollen", berichtet Obmann Markus Schiffer der WOCHE. Schließlich gehörten die meisten der 46 Mitglieder ob ihres Alters bereits der Risikogruppe an.

30 Aussteller präsent



Immerhin 30 Aussteller haben sich bereit erklärt, ihre originellen und handwerklich anspruchsvollen Kreationen im Schloss Lodron zu präsentieren - in Textil, Holz, Ton, Silber, Papier und in anderen Materialien. Die Vizebürgermeisterin und Obfrau der Kulturinitiative Gmünd Heidi

Penker freute sich, dass die Werkschau wieder auf so großes Interesse stößt. Sie würdigte das Engagement der Hobbykünstler, die den Besuchern einen Mund-Nasenschutz zwar nicht vorschreiben, aber dringend empfehlen. Um die 500 Lose verkauft die mit Tochter Claudia vertretene Kassenwartin Christine Müller aus Rennweg, während ihre Stellvertreterin Astrid Lax die Gewinne aus der Tomola einlöst.

Winterausstellung im Advent



Die Ausstellung ist noch bei freiem Eintritt bis Sonntag, 16. August, täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Am ersten, zweiten und dritten Adventwochenende folgt von jeweils 10 bis 19 Uhr die Winterausstellung.