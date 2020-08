Nichts für schwache Nerven: Auf der Kölnbreinsperre im Maltatal finden derzeit die mittlerweile legendären Bungy-Jumping-Wochenenden statt.

MALTA. Am vergangenen Wochenende ging der erste Teil des traditionellen Bungy-Jumpings auf der Kölnbreinsperre im Maltatal über die Bühne. An den beiden Veranstaltungstagen wagten fast 100 Mutige den auf 2.000 Meter Seehöhe höchstgelegenen Bungy-Absprung der Welt. 165 Meter freier Fall und nur mit einem Bungy-Seil am Körper gesichert – das ist Nervenkitzel pur.

Zweiter Teil des Bungy-Spektakels am Wochenende

Die nächste Möglichkeit für den 165-Meter-Sprung ins Leere bietet sich bereits in ein paar Tagen. Am 8. und 9. August können "Adrenalin-Junkies" erneut den legendären Bungy-Jump von der Staumauer absolvieren. Auch ein Ausflug zum Naturjuwel Kölnbreinsperre alleine zum Zuschauen lohnt sich. Die Bungy-Location im Maltatal beeindruckt nicht nur durch die enorme Absprunghöhe, die eine gewaltige Herausforderung darstellt, sondern auch durch die Schönheit der Natur im Hochgebirge der österreichischen Alpen.

ZUR SACHE:

Termine: 08.08.2020 und 09.08.2020, samstags ab 10 Uhr und sonntags ab 9 Uhr

Veranstaltungsort: Kölnbreinsperre, Brandstatt 36, 9854 Malta

Veranstalter: Rupert Hirner Bungy Jumping GmbH, Telefon: +43 (0)316 688 777



WOCHE Leservorteil: Wenn Sie sich online unter www.europabruecke.at/produkt/165m-koelnbeinsperre mit dem Gutscheincode 165m-kbs-woche anmelden, kostet Ihr Bungy-Sprung statt 169 Euro nur 124 Euro (inklusive T-Shirt).