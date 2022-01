Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ist bekanntlich an Corona erkrankt. Die deutsche "Bild" Zeitung sowie österreichische Medien veröffentlichten nun ein Foto des Kanzlers in geselliger Runde.

KATSCHBERG. Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer weilte im Dezember auf Urlaub am Katschberg in Kärnten. Auf Twitter wurde ein Foto gepostet, das den Kanzler in geselliger Runde zeigt. Offenbar auf der "Gamskogelhütte". Mittlerweile wurde Nehammer positiv auf Corona getestet. Ein Sprecher Nehammers bestätigte den Aufenthalt des Kanzlers am Katschbergs indirekt via Twitter. Der Sprecher schreibt jedoch ebendort: "Eine Woche später wurde der Bundeskanzler negativ PCR-getestet. Die Ansteckung ist nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub erfolgt." Der Urlaub sei unter Einhaltung der 2G-Regel abgehalten worden.