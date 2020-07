Ausgezeichnete Studienerfolge werden belohnt

Auch in diesem Studienjahr wurden wieder zehn Stipendien zu je 3.000 Euro an Studierende mit einem sehr guten Studienerfolg vergeben. Ermöglicht wird dies durch die finanzielle Unterstützung des Vereins zur Förderung der FH Kärnten unter der Leitung von Dr. Hans Peter Haselsteiner, der auch persönlich zur feierlichen Übergabe an den Campus Spittal gekommen ist.

Gute Leistungen machen sich bezahlt: so auch die Studienerfolge von zehn Studierenden der Fachhochschule Kärnten. Während eines feierlichen Aktes am Campus Spittal überreichte Dr. Hans Peter Haselsteiner, Vorstandsvorsitzender des Vereins zur Förderung der FH Kärnten, den nominierten Studierenden je einen Scheck über 3.000 Euro.

Die Auswahlentscheidung vom Vereinsvorstand basiert auf der sozialen Förderungswürdigkeit und dem sehr guten Notendurchschnitt der Studierenden aus allen Studienbereichen der FH Kärnten.

Ein großes Dankeschön gilt den Mitgliedern des Vereins, die sich aus Kärntner Gemeinden und Institutionen zusammensetzen und mit ihren Mitgliedsbeiträgen die Förderung von jungen Auszubildenden unterstützen.

Die Ausschreibung des Förderstipendiums vom Verein zur Förderung der FH Kärnten wird auch im kommenden Studienjahr erneut erfolgen.

Infos zum Studium an der FH Kärnten:

www.fh-kaernten.at

Tel.: 05 90 500 7700

E-Mail: info@fh-kaernten.at