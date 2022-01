Berg im Drautal: Zwei große Wohnbauprojekte starten. Man bekommt E-Tankstelle, Ganztages-Kinderbetreuung...

BERG. Berg(er)Leben! Ja, Berg im Drautal muss man erleben. Der idyllische Tourismusort liegt auf rund 700 Meter Seehöhe unterhalb des Familienfreundlichen Schigebiets Emberger Alm. Hier genießt man einen tollen Blick aufs Obere Drautal und ist in der glücklichen Lage neben viel Natur über eine gute Infrastruktur mit Lebensmittelgeschäft, Bank, Kindergarten, Volksschule und Gastronomie zu verfügen. Außerdem bietet die Region eine Vielzahl an sportlichen Möglichkeiten wie Langlaufen oder Schifahren im Winter bzw. Wandern, Paragleiten, Golfen, Tennis oder Schwimmen im Erlebnisbad im Sommer.

Berg(er)Leben wird wahr

Berg(er)Leben macht künftig auch ein neues Wohnprojekt möglich. Unter dem Namen soll ab März in der Schattseite im Ortsteil Tratten eine moderne Wohnanlage errichtet werden. Zehn Einheiten mit einer Wohnfläche von 60,80 bis 82,49 Quadratmeter sind vorgesehen, großzügige Terrasse und/oder Garten inklusive. Jede Wohnung ist barrierefrei zugänglich. Es gibt 17 Autostellplätze. Geplante Fertigstellung des Wohnbauprojekts "Berg(er)Leben": März 2023. Umgesetzt wird das Vorhaben von der Siller Real Estate Holding GmbH.

Außerdem soll ab März am „Hueter – Anger" eine Wohnhausanlage mit neun Einheiten auf Eigentumsbasis mit variabler Größe zwischen 55 und 95 Quadratmeter entstehen. Als Investor tritt hier die Firma Martin Dabringer Investment GmbH auf. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt: 2,5 Millionen Euro. Bei normalen Baufortschritt sollten die Wohnungen bereits Ende dieses Jahres bezugsfertig sein!

Ganztages-Kinderbetreung

Kinderbetreuung ist in Berg ein wichtiges Thema. Daher soll in Kindergarten und Volksschule ab dem Herbst 2022 eine Ganztagesbetreuung angeboten werden. Die Verpflegung der Kinder erfolgt über die Gemeindeeigene Betriebsküche, die 2017 im Zuge des Umbaus des Treff.Berg (Anmerkung: Veranstaltungscenter) inkludiert wurde und "nun einer dauerhaften Nutzung zugeführt werden soll", so Ortschef Wolfgang Krenn. Vorgesehen sind 25 bis 30 Essen täglich.

Frisch und regional

"Augenmerk wird bei der Zubereitung auf frische, regionale Produkte gelegt", ergänzt der Berger ÖVP-Politiker. Berg im Drautal ist auch Teil der Slow Food Gemeinschaft. Aus dem Ort sind zehn Direktvermarkter und Gastronomiebetriebe mit dabei. Diese Philosophie soll ins Projekt einfließen. Köchin und Bewerberin Maria Hartlieb, die zu Hause auch eine kleine Nebenerwerbs-Landwirtschaft betreibt, begeisterte jedenfalls schon einmal bei einem ersten Probekochen. Aufgetischt wurde Frittatensuppe, Erdäpfelkrapfen, Wiener Schnitzel mit Erdäpfelsalat und eine Biskuitroulade. Ausgekocht könnte übrigens zukünftig auch für die Ganztages-Kinder der umliegenden Gemeinden werden.

E-Tankstelle kommt!

Berg geht auch mit dem Trend der Zeit! Am Dach des Veranstaltungszentrums Treff.Berg wird heuer eine Photovoltaikanlage errichtet. Außerdem kriegt der Ort 2022 seine erste E-Tankstelle. Investitionssumme: rund 120.000 Euro.

Thema: Sicherheit

Ein wichtiges Thema ist in Berg die Sicherheit. Daher steht die Errichtung einer Enddeponie für das Geschiebe des Berger Baches auf der To-Do-Liste. Außerdem wird im Herbst die Sanierung des Verbindungsweg Oberfrallach in Angriff genommen. Kosten: 600.000 Euro.

Ausblick

Nächstes Jahr soll für die Feuerwehr ein Mehrzweckfahrzeug angeschafft werden. Ebenfalls ansteht eine Generalsanierung des Gemeindebades.

Zur Sache

Berg im Drautal liegt auf halber Strecke zwischen Spittal (37 Kilometer) und Lienz (35) und auch nur 16 Kilometer vom idyllischen Weißensee entfernt. Der Ort hat einen 9-Loch-Golfplatz. Die Leute sind landwirtschaftlich noch stark verwurzelt.