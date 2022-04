Zu einem heftigen Streit kam es am Karsamstag in Spittal zwischen einer Polin und einer Slowakin. Die Polin soll der Slowakin mit dem Umbringen gedroht haben.

SPITTAL. Am Karsamstag kam es in einem Einfamilienhaus Spittal an der Drau zu einer gefährlichen Drohung. Zuvor war es zwischen einer 48-jährigen polnischen Staatsangehörigen und einer 32-jährigen slowakischen Staatsangehörigen zu einem Streit gekommen. Die beiden Frauen wohnen im Haus in einem gemeinsamen Zimmer.

Mit Umbringen bedroht

Nach dem Streit packte die Slowakin ihre Sachen und bezog ein anderes Zimmer in dem Haus. Gegen 14 Uhr kam die Polin nach Aussage der Slowakin zum Zimmer, versuchte dieses zu öffnen und schlug laut Polizeiangaben mit einem Messer, das sie an sich nahm, gegen die Türe. Die 48-jährige soll außerdem gedroht haben, dass sie die 32-jährige umbringen würde.

Anzeige auf freiem Fuß

Die 32-jährige flüchtete daraufhin aus dem Haus in den Garten. Die verständigte Streife der Polizeiinspektion Spittal an der Drau sprach nach Klärung des Sachverhaltes vor Ort und Einvernahme der Beteiligten ein Betretungs- und Annäherungsverbot gegen die Beschuldigte aus. Die Beschuldigte, die nicht geständig ist, wird nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt.