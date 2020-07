Hund biss Kind in Döbriach in den Kopf. Der 13-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt. 40-jährige Deutsche beging weitere Delikte.

DÖBRIACH. Auf einem Campingplatz in Döbriach wurde ein 13-jähriger Urlauber aus Deutschland am 28. Juli 2020 vom familieneigenen und angeleinten Schäferhund am Kopf gebissen. Der Bursche erlittt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber RK 1 ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

Weitere Delikte wurden bekannt



SEEBODEN. Jene Frau aus Deutschland, gegen die wegen nicht bezahlter Hotelrechnungen ermittelt wird, beging am 28. Juli in Seeboden einen Taxibetrug und stahl aus einem Supermarkt ein Getränk. Als sie anschließend wieder in einem Hotel in Seeboden Unterkunft nehmen wollte, ging sie gegen eine Polizeibeamten tätlich vor, biss einer Polizeibeamtin in die Hand und bespuckte sie. Die Frau wurde vorläufig festgenommen und wird in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.

Die Erhebungen werden fortgesetzt. Es konnte bisher noch ein weiterer Einmietebetrug in Salzburg ermittelt werden.