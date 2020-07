Ein sonnig, heißer Sommertag war von einem Paragleiter-Absturz in Greifenburg, Fahrradunfall am Millstätter See sowie Arbeitsunfall in Spittal überschattet. Außerdem konnte eine Zechprellerin ausgeforscht werden.





Paragleiter-Unfall

GREIFENBURG. Ein 47-jähriger Mann aus Oberösterreich startete am Vormittag des 28. Juli 2020 einen Paragleiter-Flug von der Emberger Alm ins Tal. Beim Anflug am Landesplatz in Greifenburg stürzte der Mann nach einem Strömungsabriss aus einer Höhe von rund acht Metern zu Boden und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde von der Rettung ins BKH Lienz gebracht.

Arbeitsunfall

SPITTAL. In Spittal rutschte ein Arbeiter aus Klagenfurt am 28. Juli 2020, mittags, beim Reinigen eines Glasvorbaus aus. Der 52-Jährige stürzte aus drei Metern Höhe auf das darunterliegende Dach und erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde ins Krankenhaus Spittal gebracht.

Zechprellerin ausgeforscht

BAD KLEINKIRCHHEIM. Polizeibeamte konnten eine 40-jährige Frau aus Deutschland ausforschen, die sich zwischen 20. und 28. Juli 2020 in drei Hotels in Millstatt, Döbriach und Bad Kleinkirchheim, eine Unterkunft nahm und bei der Abreise ihre Rechnung nicht bezahlen konnte. Als Begründung machte die Frau unterschiedliche Angaben, wie die Rechnung mittels nachträglicher Überweisung bezahlen zu wollen oder die irrtümliche Falscheingabe des Bankomatcodes. Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro. Erhebungen betreffend weiteren Geschädigten werden geführt. Nach Abschluss der Ermittlungen wird die Frau angezeigt.

Bei Radunfall verletzt

MILLSTÄTTER SEE. Eine 58-jährige Frau aus Villach unternahm mit ihrem Fahrrad am 28. Juli 2020 auf dem Millstättersee-Südufer Radweg eine Radtour in Richtung in Seeboden. Plötzlich musste sie wegen eines entgegenkommenden Kindes, dass mit dem Rad quer zum Radweg stand, abbremsen und kam zu Sturz. Die 58-Jährige erlitt eine schwere Schulterverletzung. Sie wurde von der Rettung zunächst ins Krankenhaus Spittal und in weiterer Folge ins Landeskrankenhaus Villach gebracht.