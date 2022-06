Heute gegen 14.45 Uhr war ein 53-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau mit seinem Motorrad auf der B 99 Katschberg Straße in Fahrtrichtung Süden unterwegs. Zeitgleich war ein 36-jähriger tschechischer Staatsangehöriger auf derselben Straße mit seinem Motorrad in Richtung Norden unterwegs. Im Bereich einer Kurve kamen die beiden Motorräder auf Kollisionskurs.

SPITTAL/DRAU. Beide Fahrzeuglenker versuchten auszuweichen, um eine Kollision zu vermeiden, kollidierten aber dennoch und kamen in weiterer Folge zu Sturz. Beide wurden unbestimmten Grades verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Anschließend wurden sie in das Krankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert. Die durchgeführten Alkomattests verliefen negativ.