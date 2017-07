"Alte Wirtschaftsbrücke" nicht mehr verwertbar

19.07.2017, 13:40 Uhr

Die Stahlbogenkonstruktion aus dem Jahr 1905 wird wohl keine neue Verwendung mehr erfahren. Sachverständige raten zur Verschrottung.

Nur mehr Alteisen

SPITTAL, REISSECK (ven). Die "alte Wirtschaftsbrücke", ein Koloss aus längst vergangenen Zeiten, wird wohl weiter im Osten von Spittal vor sich hin rosten. Sachverständige raten nur mehr die Verschrottung.Seit dem Abtransport zugunsten einer neuen Brücker über die Lieser, der durch Spenden der Bevölkerung finanziert wurde, ruht sie am Gelände zwischen Autohaus Tuppinger und Ferrochema in Spittal - und rostet weiter. Wollte die Gemeinde Reißeck die Brücke noch ankaufen und sie als Radweganbindung über der Möll verwenden, wurde nun auch daraus nichts. "Mittels Röntgen wurde die Brücke untersucht, sie ist nicht mehr verwendbar. Man kann sie nur mehr verschrotten, der Wert des Alteisens dürfte um die 5.000 Euro betragen", so der Reißecker Bürgermeister Kurt Felicetti.

1905 errichtet

Durch Neubau ersetzt

Letzte Station

"Das heute als 'alte Wirtschaftsbrücke' bekannte Bauwerk ist eine bemerkenswerte Stahlbogenkonstruktion, gebaut von der Firma Rudolf Philip Waagner, Eisengießerei und Brückenbauanstalt aus Wien (heute Waagner – Biro AG)", heißt es aus dem Stadtarchiv. Die Brücke wurde im Jahr 1905 errichtet und verband bis 1954 als einziger zentraler Straßenübergang das Zentrum von Spittal am rechten Lieserufer - über Bogengasse - Torbogen – Hauptplatz - mit der sogenannten „Vorstadt“, das Gebiet vom Spittl und Umgebung im Osten.Im Zuge der Neugestaltung der Osteinfahrt 1952 bis 54, unter anderem mit der Schaffung der Brückenstraße als zentrale Verkehrsverbindung zwischen Lieser und Hauptplatz, wurde die Brücke durch einen großzügigen Neubau ersetzt. Vorher musste der gesamte Verkehr über die enge und verwinkelte Bogengasse, wo heute die Spittaler Lokalmeile zu finden ist, zum Hauptplatz fließen.Im ZwischenlagerDie Brücke wurde also circa 150 Meter flussabwärts gebracht und als zusätzlicher Übergang unter dem Namen „Wirtschaftsbrücke“ weiterbenutzt. Im Jahr 2001 wurde schließlich für den Ausbau der Südumfahrung des Stadtzentrums eine neue Wirtschaftsbrücke errichtet. Die alte Brücke musste weichen, wurde im Ganzen aus ihrem Lager gehoben und mittels spektakulärem Transport in ein Zwischenlager im Osten der Stadt gebracht. Das Zwischenlager wird aber wohl ihre letzte Station bleiben.