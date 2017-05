Mölltaler Geschichten Festival in zweiter Runde

10.05.2017, 09:40 Uhr

Bis 3. Juli können Kurzgeschichten für Wettbewerb eingesendet werden.

Aufbruch als Thema

MÖLLTAL. Das Mölltaler Geschichten Festival beginnt nun sein zweites Jahr und weitet sich über das Mölltal aus. Dieses Jahr finden im September und Oktober die Lesungen, die Preisverleihung und die Schreibwerkstatt in Mühldorf, Obervellach, Rangersdorf, Winklern und Grosskirchheim statt."Wie letztes Jahr starten wir jetzt mit dem Kurzgeschichtenwettbewerb, der diesmal 'Aufbruch' zum Thema hat und nach wie vor jedes Genre erlaubt. Wieder gibt es den Fachjurypreis und den Publikumspreis. Die Nachwuchsautoren bis 14 Jahre haben nun ihren eigenen Wettbewerb", so Organisatorin Melitta Fitzer stellvertretend für das Organisationskomitee und dem Verein ProMölltal. Und es gibt einen neuen Preis, den „Mölltaler Preis“ für Geschichten, die im Mölltal spielen, da dies nun nicht mehr Voraussetzung ist. Mehr Infos zum Bewerb unter www.moelltaler-geschichten-festival.at

Die Termine:

Zur Organisation:

Die Eckpunkte:

3. Juli 2017 Einsendeschluss Kurzgeschichtenwettbewerb8. September 2017 Lesung in Rangersdorf15. September 2017 Lesung in Mühldorf22. September 2017 Lesung in Großkirchheim23. September 2017 Marathon-Lesung im Mautturm Winklern6. Oktober 2017 Preisverleihung in Obervellach7./8. Oktober 2017 Schreibwerkstatt in RangersdorfOstern 2018 Buchveröffentlichung (Band 2)Das Mölltaler Geschichten Festival ist ein Projekt des Vereins „ProMölltal – Initiative für Bildung, Wirtschaft und Tourismus“ in Kooperation mit den Mölltaler Gemeinden. Die Organisation wird von einer Gruppe engagierter MölltalerInnen durchgeführt, darunter Autoren und Filmschaffende. Die künstlerische Gestaltung der Materialien kommt von der Heiligenbluter Künstlerin und Grafikerin Gabriele Pichler.- ein Wettbewerb für Kurzgeschichten aus jedem Genre, geteilt in die zwei Altersgruppen über und unter 14 Jahren. Davon wählt eine Vorauswahljury aus jeder Mölltaler Gemeinde Beiträge für die Lesungen aus.- drei abendliche Lesungen in Rangersdorf, Mühldorf und Großkirchheim mit lokalen Musikgruppen, zuletzt eine Marathonlesung im Mautturm zu Winklern- Eine Fachjury und eine Publikumsjury wählen die besten Geschichten, die auch bei der Preisverleihung vorgelesen werden- vier Preise (EUR 500 bar oder ein Aufenthalt in den Mölltaler Bergen)- der Preis der Fachjury der Kärntner Sparkasse- der Publikumspreis,- der „Mölltaler Preis“ für die beste Geschichte, die im Mölltal angesiedelt ist- Und ein Bücherpaket als Preis für die beste Geschichte der Nachwuchsautorenzudem eine offene Schreibwerkstatt mit anerkannten Lehrern, um Kreativität, Literaturbegeisterung und Professionalität zu stärken- eine jährliche Anthologie mit den besten Geschichten, herausgegeben vom Salzburger Verlag Anton Pustet (Band 1 erscheint Juli 2017)