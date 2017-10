Neue Kleinkinderzieher ausgebildet

10.10.2017, 17:09 Uhr

Im Schloss Porcia wurden feierlich die Urkunden an 39 Absolventen überreicht.

SPITTAL. Im feierlichem Rahmen des Schlosses Porcia in Spittal nahmen 20 Absolventinnen des Spittaler Lehrganges “Diplomierte Kleinkinderzieherin/Tagesmutter” und 19 Absolventinnen des Villacher Lehrganges ihre Urkunden entgegen.Vizebürgermeister Peter Neuwirth, der Grußworte von Landeshauptmann Peter Kaiser, Bildungsreferent des Landes Kärnten überbrachte, überreichte die Diplome und gratulierte den Damen zu ihren erfolgreichen Abschlüssen. Weitere Gratulanten waren Stadtrat Franz Eder und Gemeinderat Markus Unterguggenberger.Vertretern der Stadt Villach war es nicht gelungen, das Engagement ihrer Bürgerinnen persönlich zu würdigen. Begleitet wurden die Diplomandinnen von ihren Familien und Freunden, die im Anschluss an die Verleihung auf die Leistungen anstießen und bei einem Buffet den Nachmittag ausklingen ließen.Das gesamte Team von Herzog Personaltraining bedankt sich bei allen Teilnehmerinnen für ihr Vertrauen in seine Arbeit, für ihren Fleiß und ihr Engagement während der Ausbildung, den Familien für die Unterstützung während der acht Monate Lehrgangsdauer, wo sie des Öfteren auf ihre Mamas und Frauen verzichten mussten und gratuliert herzlich zum Diplom. "Wir wünschen Ihnen allen viel Erfolg und Freude bei Ihrer Arbeit als Kleinkinderzieherin oder Tagesmutter. Herzlichen Dank auch allen Trainern, die immer entscheidend zum Erfolg dieser Ausbildung beitragen", so die Verantwortlichen.