Radlobby ist in Spittal aktiv

06.09.2018, 17:01 Uhr

Erstes Zeichen der Gruppe ist das Radfest am 14. September im Spittaler Stadtpark, bei dem gemeinsam der neu markierte Radweg in der Innenstadt erkundet wird.

15 Mitglieder

SPITTAL (ven). Die Spittaler Radlobby hat sich formiert und will sich beim Radfest am 14. September (16 Uhr; Stadtpark Spittal) der Bevölkerung präsentieren. Bei einer gemeinsamen Ausfahrt mit allen Interessierten soll auch der neu markierte Radweg in der Innenstadt erkundet werden.Die Radlobby mit Sprecherin Elisabeth Leitner (FH Spittal) ist eine Gruppe engagierter Radfahrer, die sich für die Förderung des Radverkehrs in der Spittaler Innenstadt einsetzt. Getroffen hat sich die Gruppe erstmals im Juni. Insgesamt sind es derzeit rund 15 Mitglieder, die aktiv arbeiten, die Arbeitsgruppe freut sich über jeden Interessierten, der mitmachen und zur Verbesserung der Verkehrs- und Radwegsituation in Spittal beitragen will. "Der bestehende Radweg ist ja erst der Anfang" ( die WOCHE berichtete ), so die Gruppe, die derzeit unter anderem neben Leitner noch aus Hannes Tiefenböck, Angelika Lesky, Erich Auer, Birgit Mark-Stöhr, Sieglinde Gütler oder auch Volker Ertl besteht.Rat und Tat holt sich die Radlobby auch beim Obmann der Radlobby Kärnten Ronald Messics. Solche Gruppierungen gibt es derzeit auch noch in Villach und in Klagenfurt, zusammengefasst unter dem Dachverband "Radlobby Österreich".

Gemeinsames Befahren des Radweges

Zum Radfest:

Als erste sichtbare Aktion nach außen soll das Radfest am 14. September dienen, zu dem alle Interessierten eingeladen werden. "Wir hoffen, es kommen möglichst viele Menschen - Senioren, Kinder, Jugendliche und Alltagsradler - die nach der Begrüßung im Stadtpark mit ihren Rädern - und natürlich Fahrradhelmen - mit uns den neu markierten Radweg in der Stadt erkunden. Anschließend gibt es natürlich ein Rahmenprogramm", so die Lobbyisten.Bei der Veranstaltung gibt es auch Informationen über die neuen Markierungen und Piktogramme auf den Straßen."Wir wollen ein Bewusstsein schaffen, für die Radfahrer aber auch die Autofahrer. Es geht um gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr", ergänzt Stadtrat Franz Eder.Freitag, 14. September, 16 UhrStadtpark SpittalBegrüßung, anschließend gemeinsames Befahren des neu markierten Innenstadtradweges; für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt.Kinder bis zwölf Jahre mit Begleitperson oder ab zehn Jahre mit Fahrradschein! Helme nicht vergessen!