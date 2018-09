Josef Schantl: "Wir wollen präventiv arbeiten"

12.09.2018, 12:25 Uhr

Der Unternehmer Josef Schantl bringt verschiedene Premium-Bio-Pflanzenproteine auf den Markt.

SPITTAL (ven). Josef Schantl bringt mit dem Unternehmen Bene Pharma neben Nahrungsergänzungen und hochwertigen Ölen der Primabene-Serie auch Bio-Pflanzenproteine auf den Markt. Die WOCHE Spittal sprach mit dem Unternehmer, der seine Produkte bis nach Asien vertreibt, über seine Herkunft, Gesundheit und die Verwendung von Naturprodukten.SCHANTL: Aufgewachsen bin ich in der Südost-Steiermark im Bezirk Feldbach. Durch meine Familie bin ich zu den Nahrungsergänzungen und Naturprodukten gekommen. Mein Großvater war Arzt, mein Vater Tierarzt, meine Mutter große Hildegard-von-Bingen-Anwenderin und mein Bruder Apotheker.Ich bin ausgebildeter Maschinenschlosser, danach bin ich in die USA zum Studium. 2005 bin ich nach Kärnten gezogen. Hauptgrund damals war der Job.

Zur Sache

Theoretisch reicht eine gesunde und ausgewogene Ernährung aus, wenn man auf gute, wertvolle Nahrungsmittel achtet. In vielen stressigen Jobs verbraucht der Körper aber mehr an Vitaminen, essentiellen Fettsäuren und anderen lebensnotwendigen Nährstoffen. Deshalb machen Nahrungsergänzungsmittel oder Nahrungskonzentrate hier auch Sinn.Was ist für Sie Gesundheit?Dass man sich in der eigenen Haut wohl fühlt. Deshalb arbeite ich auch gerne in der Branche. Wir arbeiten mit "Gesundheitsprodukten", und nicht mit Arzneimitteln. Wir wollen präventiv statt reaktiv arbeiten.Wir starten nun mit vier verschiedenen Pflanzenproteinen aus Hanf, Kürbis, Sonnenblume und Lein. Die Kerne bzw. Samen beinhalten das Eiweiß, das bis dato immer ein Neben- oder Abfallprodukt vom Pressen des Öls war. Es wird getrocknet und vermahlen und hat dann – je nach Sorte – zwischen 30 und 65 Prozent Gehalt an Eiweiß/Protein.Uns ist wichtig, dass diese Primabene-Premium-Serie zu 100 Prozent aus Österreich – von der Saat, über Anbau, Ernte und Verarbeitung – stammt. Damit tragen wir auch zu einer Nachhaltigkeit in vielen Bereichen bei.In allem, was das Skelett umgibt, wird Eiweiß gebraucht. Es besteht aus Aminosäuren und hat vielfache Aufgaben im Körper. Unser Proteinpulver ist auch für Veganer ideal.Wir arbeiten am Ausbau der Rohstoffsparte und am Ausbau der Primabene Premiumschiene. Sämtliche unserer Produkte sind in jeder österreichischen Apotheke und in unserem Online-Shop erhältlich.Bene PharmaSpittal1440 Tonnen Ölgewerbliche Kunden im Naturkosmetik- und LebensmittelbereichÖle im Sortiment: 95Seit 2003 fette Öle, seit 2005 ätherische ÖleStart von Arthrobene Gelenkskapseln und Vertebene BandscheibenkapselnÖsterreich, Deutschland, England, Spanien, Italien, Albanien sowie auch Asien