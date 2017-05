LernQuadrat sucht Franchisepartner in Spittal

04.05.2017, 12:56 Uhr

Infoabend für Interessierte am 17. Mai.

Nachhilfe-Branche boomt

SPITTAL. Das Nachhilfeinstitut LernQuadrat ist auf der Suche nach weiteren Franchise-Partnern in Kärnten, insbesondere in Spittal. Das LernQuadrat-System sei laut Gründer Konrad Zimmermann österreichweit erprobt und ideal für engagierte Menschen, die gerne Ideen entwickeln und dabei ihr eigener Chef sein möchten.„Bildung ist ein besonders interessanter Zukunftsmarkt, in den es sich lohnt, einzusteigen“, ist Zimmermann überzeugt. Der Nachhilfesektor habe sich in den vergangenen Jahren zu einem höchst erfolgreichen Wirtschaftszweig entwickelt. Rund 25 Prozent der österreichischen Schüler nehmen bereits außerschulische Lernhilfe in Anspruch, das Marktvolumen hat sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Jährlich werden hierzulande rund 100 Millionen Euro für Nachhilfe ausgegeben.

5.000 Schüler

Einsteigen bei LernQuadrat

Infoabend in Spittal

LernQuadrat ist mit rund 80 Instituten und aktuell rund 5.000 Schülern das führende österreichische Nachhilfeinstitut. Die Lernbegleitung orientiert sich gezielt am heimischen Schulsystem und dessen Lehrplänen. Zusätzlich erhalten die Jugendlichen Unterstützung bei vielen Fragen zum Schulalltag.„Spezifische Vorkenntnisse sind für den Einstieg bei LernQuadrat nicht notwendig. Voraussetzungen sind lediglich Interesse am Thema Bildung und Freude am Umgang mit Menschen“, so Zimmermann. Zudem habe man die Möglichkeit, das Institut nicht nur organisatorisch zu leiten, sondern auch selbst als Nachhilfe-Lehrkraft zu unterrichten, wenn man das möchte.Wie es im Detail funktioniert, erfahren Interessenten direkt vom LernQuadrat-Gründer und Geschäftsführer Konrad Zimmermann bei einem Infoabend in Spittal/Drau:Termin: Mittwoch, 17.5.2017, 18:30 - 21:00 UhrOrt: LernQuadrat Spittal/Drau, Hauptplatz 7, 9800 Spittal/DrauReferent: Konrad Zimmermann