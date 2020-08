BEZIRK (pa). Die wohl spektakulärsten zwei Wochenenden der Landjugend Niederösterreich finden von 28. August bis 30. August und von 11. bis 13. September statt: der Projektmarathon der Landjugend Niederösterreich. Erst am Projektanpfiff erfahren die einzelnen Landjugendgruppen welches Projekt die Gemeinde für sie vorbereitet hat. Ab dann haben die Sprengel nur 42,195 Stunden Zeit, um die Aufgabe umzusetzen.

Bereits in den vergangenen Jahren entstanden im Bezirk St. Pölten bei diesem Marathon tolle Projekte: Mostbrunnen in Weinburg, Kinderspielplatz Laubenbachmühle, Renovierung und Möblierung zweier Räume des ehemaligen Kindergartens in Mauterheim.

Folgende Landjugend-Gruppen des Bezirks nehmen teil:

Kirchberg an der Pielach

Weinburg

Böheimkirchen

Pyhra

Statzendorf

Karlstetten-Neidling

Hafnerbach

Ober-Grafendorf