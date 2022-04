Anlässlich des Welttags des Buches am 23. April werfen die Bezirksblätter einen Blick in die "BÖbliothek".



BÖHEIMKIRCHEN. Mit dem Umblättern einer Seite in eine neue Welt eintauchen: mit einem guten Buch ist das möglich. Doch da es unzählig viele gute Bücher gibt, und sich kaum jemand alle selber kaufen kann, gibt es Bibliotheken. Die öffentliche Bücherei Böheimkirchen - oder auch "BÖbliothek" wird seit der Eröffnung in 2018 von Marion Strohmaier geleiten. Mittlerweile hat die BÖbliothek rund 600 Leser, die etwa 16.000 Medien pro Jahr ausleihen.

Vielseitiger Job

Strohmaiers Job als Bibliothekleiterin beinhaltet mehr, als nur Bücher zu verleihen: "Ich höre oft 'Ach, du arbeitest in der Bibliothek, das ist ja ein lockerer Job', aber das Bücher verleihen ist nur ein kleiner Teil meiner Aufgaben. Dazu kommt der Büchereinkauf und wir organisieren auch Veranstaltungen." Außerdem betreut Strohmaier ein Team aus über 10 ehrenamtlichen Mitarbeitern und sie muss jährlich einen Bericht für den Österreichischen Büchereiverband schreiben: "Dafür muss ich etwa eine Besucherstatistik machen, wie viele Leute am Tag kommen und eine Entlehnstatistik." Dazu kommen noch Schul- und Kindergartenbesuche. "Es ist wie das Führen einer kleinen Firma", meint Strohmaier.

Schwerpunktregal zum Weltfrauentag

Vielfalt im Regal

Marion Strohmaier hat 600 Euro im Monat für den Ankauf neuer Bücher zur Verfügung. "Ich schaue mir die Bestsellerlisten und die Neuerscheinungen an. Zu einem großen Teil weiß ich, was die Leute gerne lesen". Natürlich können die Bibliotheksbesucher auch ihre Buchwünsche einbringen.

Beim Ankauf achtet Strohmaier aber ach darauf, dass ein breites Themenspektrum abgedeckt wird. "Hin und wieder weiß ich, dass etwas nicht so gut gehen wird, finde es aber wichtig und kaufe es trotzdem."

Außerdem gestalten Strohmaier und ihr Team regelmäßig auch Schwerpunktregale zu einem Thema, etwa dem Weltfrauentag.

Die "Tonies" kann man ebenfalls ausleihen.

Viel Freude

Am besten an ihrer Arbeit gefällt Strohmaier der Kontakt mit den Lesern. "Aber ich mag auch das Organisatorische. Und einfach hier zu sitzen, umgeben von den ganzen Büchern, das ist einfach ein ganz besonderer Arbeitsplatz."

Auch selber ist Strohmaier eine begeisterte Leserin: "Im Jahr komme ich etwa auf 30, 40 Bücher. Einige der Bücher in der BÖbliothek sind auch von mir."

Was gerade bei jungen Büchereibesuchern viel Begeisterung auslöst, sind die "Tonies". Die kleinen Figuren können auf einen Würfel gesteckt werden, der dann die dazugehörige Geschichte als Hörbuch abspielt. Sowohl den Würfel als auch viele Figuren kann man sich in der BÖbliothek ausleihen.