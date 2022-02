Für interessierte MaturantInnen fand vor kurzem eine Online- Informationsveranstaltung im Universitätsklinikum St. Pölten unter dem Motto „Heute Matura. Morgen Ärztin/Arzt.“ statt. Fundiertes Wissen aus erster Hand soll den MaturantInnen die nächste große Entscheidung erleichtern: die richtige Berufswahl.

ST. PÖLTEN (pa). „Die Corona-Pandemie hat uns einmal mehr vor Augen geführt, was unser Personal im Gesundheitswesen leistet. Jeder und jede Einzelne erfüllt dabei einen unverzichtbaren Beitrag. Damit wir auch weiterhin die bestmögliche Gesundheitsversorgung für jeden Niederösterreicher und jeder Niederösterreicherin bieten können, brauchen wir gut ausgebildetes Personal. Mit den Infoveranstaltungen wollen wir alle jungen Menschen, die sich für ein Medizinstudium interessieren, umfangreich informieren und auf ihren Weg zum Studium bestmöglich unterstützen. So möchten wir sicherstellen, dass auch in Zukunft ausreichend engagierte und bestens ausgebildete Medizinerinnen und Mediziner in Niederösterreich im Einsatz sind“, erklärt LH-Stellvertreter Dr. Stephan Pernkopf und freut sich über das Interesse an den Infoveranstaltungen.

17 interessierte MaturantInnen haben an der Online-Infoveranstaltung des Universitätsklinikums St. Pölten teilgenommen und wurden von OA Dr. Serge Weinmann von der Ärztlichen Direktion am Universitätsklinikum St. Pölten herzlich begrüßt.

Einer kurzen Vorstellung der NÖ Landesgesundheitsagentur durch Lisa Weidinger, MA von der Gesundheit Region Mitte GmbH, folgte eine ausführliche Präsentation der Aufnahmemodalitäten des Medizinstudiums an den österreichischen Universitäten sowie den diesbezüglichen Unterstützungsangeboten des Landes Niederösterreich. Der angebotene 10-tägige Vorbereitungskurs 2022 inklusive Testsimulation in St. Pölten wird bei Erfüllung der Förderkriterien durch das Land NÖ über die NÖ Landesgesundheitsagentur mit einem Kostenbeitrag von 50 % gefördert.

Anschließend erhielten die TeilnehmerInnen einen umfangreichen Einblick in die Perspektiven und Arbeitsmöglichkeiten des Arztberufes in Niederösterreich. Auch Turnusärztin Dr. Marie-Therese Hennebach stand den MaturantInnen für Fragen zur Verfügung und berichtete über ihre eigenen Erfahrungen aus der Praxis.

Die Informationsveranstaltungen sind Teil der Initiative „NÖ studiert Medizin“, die von LH- Stellvertreter Dr. Stephan Pernkopf initiiert wurde. Mit der Aktion richtet sich die NÖ Landesgesundheitsagentur an die angehenden MaturantInnen, die sich überlegen, welches Studium sie nach erfolgreicher Reifeprüfung beginnen werden.

Für nähere Informationen, beispielsweise zu den Förderungen, hat die NÖ Landesgesundheitsagentur eine Website eingerichtet: www.noe-studiert-medizin.at