Mit Ende Jänner werden die beiden ÖBB Reisebüro-Filialen in Wiener Neustadt und St. Pölten geschlossen. Diese Schließungen sind zur Gänze auf wirtschaftliche Gründe zurückzuführen.



ST. PÖLTEN (pa). "So mussten wir im Zuge der mittlerweile schon lange andauernden Corona-Krise massive Umsatzrückgänge verbuchen und auch in naher Zukunft bleiben die Buchungen der klassischen Pauschal- und Fernreisen ungewiss. Der Fokus unserer ÖBB Reisebüros wird künftig verstärkt auf Reisen mit der Bahn liegen. Diese Rail Tours-Angebote können sowohl online, als auch am Ticketschalter gebucht werden.", so ÖBB-Pressesprecher Christoph Seif.

Weitere Filialen



Für die Kunden stehen nach wie vor Filialen z.B. am Wiener Westbahnhof oder Wien Hbf. zur Verfügung, die auch telefonisch, per E-Mail oder per Video-Call für die Kunden erreichbar sind. "Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der betroffenen Reisebüro-Filialen werden weiterhin im Unternehmen tätig bleiben.", so Seif.

Leserbrief von Kunden



"Betrübt hat uns die Nachricht von der bevorstehenden Schließung des Reisebüros am Bahnhof St.Pölten Hbf erreicht.

Nicht nur Jahre, sondern Jahrzehnte wurden wir von den Mitarbeitern, mit großen persönlichen Einsatz bestens beraten und betreut.

Viele schöne Reisen haben im Reisebüro ihren Ursprung. Kurze Wege beim Auswählen und buchen, wie auch beim Abholen der Unterlagen.

Wien West ist für uns keine Alternative.

Der Hauptbahnhof der NÖ Landeshauptstadt ist nun endgültig zur Großhaltestelle verkommen (leider)!

Den Mitarbeitern herzlichen Dank für die tolle, jahrelange Betreuung und alles Gute für die Zukunft!" schreiben Gabriele und Roland Lorenz sowie Hans Rankl und Christine Rankl.