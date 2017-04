Herz und Hirn: Gunkl und Walter

25.04.2017, 20:39 Uhr

Die beiden intellektuellen Künstler traten in der Bühne im Hof auf.

Gunkl und Walter

ST. PÖLTEN (HH). Was die Zuschauer von diesem Abend mit Gunkl und Walter hatten? Ein paar Fragen zu einer Antwort und die beruhigende Gewissheit, dass viele Wege nach Rom führen. Nicht zuletzt trägt der spürsame Umstand, dass sie einander schätzen und große Freude an ihren Gegensätzlichkeiten haben, wesentlich zum Charme dieses seltenen Abends bei.unterhielten sich – und ihr Publikum in der Bühne im Hof – bestens.Die BEZIRKSBLÄTTER fragten einige Gäste, wann sie ihr Hirn einschalten. "Beim Klarinette-Spielen", so. "Beim Aufstehen schalte ich mein Hirn ein", meinte. "Beim Autofahren", sagte wiederum. "Vor dem Zähneputzen ist mein Hirn bereits an", soFotos und Text: Heimo Huberaus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier