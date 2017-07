Diese Gemeinden haben ihre Finanzen im Griff

19.07.2017, 08:00 Uhr

Österreichweites Bonitäts-Ranking lässt den Bezirk gut dastehen: Neun Kommunen sind unter den Top 250.

BEZIRK ST. PÖLTEN (bt). "Mit Hausverstand und wirtschaftlichem Denken", verrät "Sparefroh" und Bürgermeister Karl Schrattenholzer sein Erfolgsrezept. Seine Gemeinde Neidling ist jene mit der solidesten finanziellen Basis des ganzen Bezirks und liegt österreichweit auf Platz 25 ("Zur Sache"). Das ergibt ein Ranking vom Magazin "public", das die Top 250 Kommunen mit der höchsten Bonität präsentiert. Dazu werden die Gemeindefinanzen anhand Ertragskraft, Eigenfinanzierung, Verschuldung und Leistungsfähigkeit analysiert.

Betriebe lassen Kassen klingeln



Herzogenburg mischt vorne mit

Große Ausgaben kommen

Zur Sache:

Als Neueinsteiger auf Platz 25: Neidlings Bürgermeister ist so überrascht, dass er die Bezirksblätter um Zusendung der Auflistung bittet. Aufgehübscht werden die Gemeindefinanzen durch die Abgaben ortsansässiger Betriebe, erklärt Karl Schrattenholzer. Aber: "Die Kontrolle ist das Wichtigste. Und Ausschreibungen. Firmen bevorzugen, wo man weiß, die arbeiten nicht nur gut, sondern sind auch preislich relevant." 2016 wurde ein neuer Bohrbrunnen errichtet und der Turnsaal saniert.Fünf Plätze weiter hinten, also auf Rang 30, liegt die Stadtgemeinde Herzogenburg unter Bürgermeister Franz Zwicker. Im Vorjahr stand sie noch an Neidlings Stelle, dennoch das gute Folgeergebnis lässt sich sehen.An dritter Stelle auf Bezirksebene steht Maria-Anzbach. Im Österreich-Vergleich belegt die Gemeinde Platz 84. "Wir schauen, dass wir gut ansparen und dann investieren", sagt Bgm. Karin Winter, "so eine Top-Platzierung wird sich leider nächstes Jahr nicht ausgehen, denn wir haben eine Sporthalle gebaut und bei der Volksschule muss zugebaut werden."Zu den finanzstärksten Gemeinden gehören laut "public"-Ranking:- Neidling: Platz 25- Herzogenburg: Platz 30- Maria-Anzbach: Platz 84- Weinburg: Platz 121- Altlengbach: Platz 133- Asperhofen: Platz 171- Haunoldstein: Platz 174- Eichgraben: Platz 182- Kapelln: Platz 209- Gewinner ist Reichersberg (OÖ)